Дриджер о переходе в «Трактор»: «Нельзя отказываться от таких предложений. Про КХЛ слышал много хорошего. После нескольких лет в НХЛ и АХЛ мне нужен новый вызов»

Крис Дриджер рассказал, что пришел в «Трактор» за новым вызовом.

В пятницу челябинский клуб обыграл «Ладу» (5:1) в предсезонном матче.

– Мы играли намного лучше, чем предыдущие два матча, и это сделало мою работу легче. Ребята отразили много бросков, уверенно играли в меньшинстве, чем очень сильно помогли мне.

Я бы пропустил второй гол, если бы Жарков не подставил свою голову под удар. В этом матче я чувствовал себя увереннее. Для меня сейчас все в новинку – новая арена, новая разминка, новая страна, новый язык.

Игра отличается от игры в НХЛ и АХЛ. Так что ко всему приходится привыкать. Но каждый день я чувствую себя более комфортно, что позволит мне играть лучше.

– Чем вас заинтересовало предложение «Трактора»?

– Несколько лет я отыграл в НХЛ, несколько лет в АХЛ и понял, что мне нужен новый вызов. Я слышал много хорошего об КХЛ от своих друзей, которые играли в Челябинске и других городах.

Мы с женой долго думали, но все-таки нельзя отказываться от предложения от такого клуба, как «Трактор». Поэтому решение не было сложным.

– Логан Дэй – это тот игрок, с кем вы советовались?

– Да. Еще с Бадди Робинсоном , который играл здесь. Также мой хороший друг Джек Родуолд выступал за «Трактор». И они мне сказали, что это организация самого высокого уровня.

Я стараюсь учить русский язык, хотя это дается мне непросто. Но у нас есть переводчик, что делает нашу жизнь здесь намного легче.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков тоже большой профессионал. Ребята в команде замечательные. Так что у нас есть все, чтобы побеждать, – сказал голкипер «Трактора » Крис Дриджер.