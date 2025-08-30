  • Спортс
  • Галлан о «СКА-Арене»: «Стадион уровня НХЛ – понятия не имел, что он такой большой и красивый. Играть там одно удовольствие, лед очень хороший»
Галлан о «СКА-Арене»: «Стадион уровня НХЛ – понятия не имел, что он такой большой и красивый. Играть там одно удовольствие, лед очень хороший»

Жерар Галлан заявил, что «СКА-Арена» соответствует уровню НХЛ.

В новом сезоне на этом стадионе будет выступать «Шанхай». СКА проведет чемпионат в Ледовом дворце.

«Это арена уровня НХЛ, вмещает 23 000 человек (вместимость стадиона – 21500 человек – Спортс’‘). Я понятия не имел, что она такая красивая и большая.

Кажется, самая большая арена в НХЛ – в Монреале или где-то еще – вмещает 21 000 человек. Но, знаете, эта арена больше. Играть в этом здании – одно удовольствие.

Мы тренируемся там каждый день, и лед был очень хорошим», – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.

«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
