Галлан о первой игре «Шанхая»: «Было несколько правил, которых я не знал – возникли вопросы по поводу вбрасываний. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией»

Жерар Галлан оценил первую игру во главе «Шанхая».

Китайский клуб победил «Спартак » (3:2) на Кубке мэра Москвы.

«Очень хорошая игра для первого матча, быстрый хоккей. Я полностью доволен тем, как команда себя показала.

Не думаю, что займет много времени, чтобы команда набрала ход и форму, которую я хочу от нее видеть. Думаю, нам потребуется пара недель. Я уже сейчас доволен тем, как выглядит команда, как она себя проявляет. Мне нравятся многие компоненты нашей игры.

Было несколько правил, с которыми я не был знаком. Например, у меня возникли вопросы к судьям по поводу вбрасываний. То, что я какие-то моменты не знаю, – это мое дело.

Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией к правилам игры в России и с общением с арбитрами. У нас в штабе есть тренеры, которые смогут общаться с ними на русском, они мне помогут с языковым барьером», – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .

