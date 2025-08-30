  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о первой игре «Шанхая»: «Было несколько правил, которых я не знал – возникли вопросы по поводу вбрасываний. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией»
Галлан о первой игре «Шанхая»: «Было несколько правил, которых я не знал – возникли вопросы по поводу вбрасываний. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией»

Жерар Галлан оценил первую игру во главе «Шанхая».

Китайский клуб победил «Спартак» (3:2) на Кубке мэра Москвы.

«Очень хорошая игра для первого матча, быстрый хоккей. Я полностью доволен тем, как команда себя показала.

Не думаю, что займет много времени, чтобы команда набрала ход и форму, которую я хочу от нее видеть. Думаю, нам потребуется пара недель. Я уже сейчас доволен тем, как выглядит команда, как она себя проявляет. Мне нравятся многие компоненты нашей игры.

Было несколько правил, с которыми я не был знаком. Например, у меня возникли вопросы к судьям по поводу вбрасываний. То, что я какие-то моменты не знаю, – это мое дело.

Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией к правилам игры в России и с общением с арбитрами. У нас в штабе есть тренеры, которые смогут общаться с ними на русском, они мне помогут с языковым барьером», – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.

Чехович о «Шанхае»: «Плей-офф – слишком маленькая задача, заявим о себе громко и сразу. Здесь делают что-то грандиозное, амбиции большие»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
