«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»
В это межсезонье китайский клуб провел ребрендинг и переехал в Санкт-Петербург. СКА проведет предстоящий чемпионат в Ледовом дворце.
«Сейчас активно работает коммерческая служба клуба, ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям.
Как только достигнем договоренности, обязательно объявим об этом», – сообщила пресс-служба «Шанхая».
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
