  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»
«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»

«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену».

В это межсезонье китайский клуб провел ребрендинг и переехал в Санкт-Петербург. СКА проведет предстоящий чемпионат в Ледовом дворце.

«Сейчас активно работает коммерческая служба клуба, ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям.

Как только достигнем договоренности, обязательно объявим об этом», – сообщила пресс-служба «Шанхая».

Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
