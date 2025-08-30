«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»

«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену».

В это межсезонье китайский клуб провел ребрендинг и переехал в Санкт-Петербург. СКА проведет предстоящий чемпионат в Ледовом дворце.

«Сейчас активно работает коммерческая служба клуба, ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям.

Как только достигнем договоренности, обязательно объявим об этом», – сообщила пресс-служба «Шанхая ».

Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»