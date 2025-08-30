Галлан о решении возглавить «Шанхай»: «Я еще не готов уйти на пенсию. В КХЛ нет панариных и крайдеров, но хоккей очень высокого уровня»

Жерар Галлан прокомментировал решение возглавить «Шанхай».

Последним местом работы канадского специалиста были «Рейнджерс ». Он покинул клуб НХЛ в 2023 году.

«Это другой уровень, ведь в КХЛ нет ни панариных, ни крайдеров. Но это неважно, в КХЛ хороший хоккей, очень высокого уровня. В нашей команде много мастеровитых и талантливых игроков. Моя тренерская задача – постараться сделать команду лучше.

Мы обсуждали это предложение с моей семьей, и все говорили: «Тебе всего 61 год, хочешь снова тренировать?» Это была лучшая возможность, и я сказал: «Попробую».

Мне хотелось попробовать что-то новое, задача стоит непростая. Но я сказал: «Хочу продолжать тренировать». Я все еще не чувствую, что готов уйти на пенсию», – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .

Галлан о первой игре «Шанхая»: «Было несколько правил, которых я не знал – возникли вопросы по поводу вбрасываний. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией»