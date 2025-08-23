Голдобин может заработать до 360 млн рублей за 3 года в СКА с учетом бонусов («СЭ»)

СКА может заплатить Николаю Голдобину 360 млн рублей за 3 года.

Сегодня стало известно, что петербургский клуб подписал контракт с 29-летним форвардом на 3 сезона.

Как информирует «Спорт-Экспресс», оклад Николая Голдобина в СКА составит 35 миллионов рублей в первый год, 40 млн рублей в сезоне-2026/27 и 45 млн рублей в сезоне-2027/28.

Также в соглашении предусмотрен бонус в 80 миллионов рублей в год за попадание в топ-3 бомбардиров или снайперов в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ.

В минувшем сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков в 62 матчах регулярки в составе «Спартака». В плей-офф на его счету 12 (3+9) баллов в 12 играх.