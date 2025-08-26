Морозов о Голдобине в СКА: «Он перешел с драфта отказов «Спартака», поэтому «правило трех» не учитывается. А то, что клубы договорились, в этом не было нарушений»

Алексей Морозов высказался о переходе Николая Голдобина из «Спартака» в СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга забрал Голдобина с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак ».

– Обмен Голдобина на драфте не хотели отдельно рассмотреть?

– Все было чисто. Мы следили за этим. Голдобин – исключение. Он четвертый игрок, но перешел с драфта отказов, поэтому «правило трех» не учитывается по регламенту.

А то, что клубы договорились, в этом не было никаких нарушений, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.