Морозов о Голдобине в СКА: «Он перешел с драфта отказов «Спартака», поэтому «правило трех» не учитывается. А то, что клубы договорились, в этом не было нарушений»
Алексей Морозов высказался о переходе Николая Голдобина из «Спартака» в СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга забрал Голдобина с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».
– Обмен Голдобина на драфте не хотели отдельно рассмотреть?
– Все было чисто. Мы следили за этим. Голдобин – исключение. Он четвертый игрок, но перешел с драфта отказов, поэтому «правило трех» не учитывается по регламенту.
А то, что клубы договорились, в этом не было никаких нарушений, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
