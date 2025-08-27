Овечкин попал на обложки 3 журналов Москвы, Psychologies вышел со словами «Могу. Делаю. Буду». Форвард представил «8 правил от «Великой восьмерки» и советы, которые дал бы себе в 8 лет

Александр Овечкин попал на обложки трех российских журналов.

Сентябрьский выпуск журнала Psychologies вышел с капитаном «Вашингтона » на обложке и его словами: «Могу. Делаю. Буду».

В рамках выпуска Овечкин составил «8 правил от «Великой Восьмерки» – для тех, кто мечтает о больших победах» и советы, которые бы он дал бы себе 8-летнему.

Также Александр появился на обложках изданий «Мнение редакции» и «Чтиво» Сергея Минаева. Эти журналы выйдут позже.