Овечкин попал на обложки 3 журналов Москвы, Psychologies вышел со словами «Могу. Делаю. Буду». Форвард представил «8 правил от «Великой восьмерки» и советы, которые дал бы себе в 8 лет
Александр Овечкин попал на обложки трех российских журналов.
Сентябрьский выпуск журнала Psychologies вышел с капитаном «Вашингтона» на обложке и его словами: «Могу. Делаю. Буду».
В рамках выпуска Овечкин составил «8 правил от «Великой Восьмерки» – для тех, кто мечтает о больших победах» и советы, которые бы он дал бы себе 8-летнему.
Также Александр появился на обложках изданий «Мнение редакции» и «Чтиво» Сергея Минаева. Эти журналы выйдут позже.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Москвич Mag»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости