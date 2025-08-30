Директор «Спартака»: «Нужен двусторонний защитник на большинство. Ожидали закрыть позицию, но у Лажуа в приоритете был «Авангард», Смит предпочел «Динамо» Минск»

Спортивный директор «Спартака» заявил, что команде требуется усиление.

«Нам нужен двусторонний защитник, способный помочь в большинстве и качественно сыграть в обороне. У нас этим летом было много вариантов, Алексей Жамнов с игроками общался лично.

Мы ожидали закрыть эту позицию, но помешали факторы, которые не зависели от нас. У того же Максима Лажуа был приоритет играть с Ги Буше, Тай Смит , с которым мы долго вели переговоры, предпочел игру с ребятами из Северной Америки в минском «Динамо». Наши предложения были финансово выгодные, но ребята сделали свой выбор.

На внутреннем рынке сейчас нет защитников, которые усилили бы «Спартак». Если же появятся, то обязательно подпишем», – сказал спортивный директор «Спартака » Роман Беляев .

