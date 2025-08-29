Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»

Алексей Жамнов высказался об игре «Спартака».

– Появилась большая глубина состава. Но я никому не обещаю место в составе, кто себя лучше проявит, тот и будет выходить. Тут все зависит от игроков. Это приятная головная боль. Но такой большой выбор первый раз для меня, даже чуть тяжеловато.

– Общаетесь с Морозовым, помогаете ему избежать проблем, которые были раньше?

– Мы с Ваней часто общаемся, разговариваем и один на один. Я ему стараюсь помочь во всех отношениях. Ему пора выходить на новый уровень, парень с большим потенциалом и может заиграть совсем по‑другому, с лучшей стороны. Стараемся каждому игроку предоставить как можно больше возможностей, чтобы он себя проявлял с лучшей стороны.

– Есть понимание, за счет чего в следующем сезоне удастся избежать проблемы с тем, что клуб часто пропускает в большинстве?

– Понимание есть, но мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните, – сказал тренер «Спартака ».