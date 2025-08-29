  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»
3

Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»

Алексей Жамнов высказался об игре «Спартака».

– Появилась большая глубина состава. Но я никому не обещаю место в составе, кто себя лучше проявит, тот и будет выходить. Тут все зависит от игроков. Это приятная головная боль. Но такой большой выбор первый раз для меня, даже чуть тяжеловато.

– Общаетесь с Морозовым, помогаете ему избежать проблем, которые были раньше?

– Мы с Ваней часто общаемся, разговариваем и один на один. Я ему стараюсь помочь во всех отношениях. Ему пора выходить на новый уровень, парень с большим потенциалом и может заиграть совсем по‑другому, с лучшей стороны. Стараемся каждому игроку предоставить как можно больше возможностей, чтобы он себя проявлял с лучшей стороны.

– Есть понимание, за счет чего в следующем сезоне удастся избежать проблемы с тем, что клуб часто пропускает в большинстве?

– Понимание есть, но мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните, – сказал тренер «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Жамнов
logoСпартак
logoКХЛ
logoИван Морозов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Жамнов об уходе Голдобина: «Потеря. Но у «Спартака» есть ребята, которые могут его заменить. Это наша внутренняя кухня»
928 августа, 21:14
Жамнов после 0:2 от ЦСКА: «Спартак» готовится к сезону, ребята играли первый матч. У кого‑то волнение было, много брака показали»
528 августа, 20:34
Давыдов об уходе Голдобина из «Спартака»: «Минус Жамнову и Ковалеву. Личностные отношения надо убирать на второй план. Если смотреть на уровень КХЛ, многие вопросы по Николаю отпадут»
1023 августа, 05:15
Рычков об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего страшного, у клуба много талантливой молодежи. Руководству и Жамнову виднее, уверен, что решение было совместным»
18 августа, 21:56
Главные новости
Морозов об Овечкине: «Посол мира в спорте, великий игрок и большой человек. Желаю Саше здоровья, чтобы у него остались силы поиграть в КХЛ»
5 минут назад
«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»
1616 минут назад
Ротенберг о потолке зарплат в РПЛ: «Всегда поддерживаю решения Минспорта. Приятно видеть Глушенкова на поле – рад, что наши футболисты забивают»
939 минут назад
«Динамо» подписало контракт с Кисаковым на год. Форвард был на пробном договоре
сегодня, 09:12
«Нью-Джерси» не может договориться с Люком Хьюзом о новом контракте. 21-летний защитник – ограниченно свободный агент
1сегодня, 08:58
Директор «Спартака» об уходе Голдобина: «Бизнес-решение – у него не было желания продлевать контракт. Компенсацией мы довольны»
2сегодня, 08:45
Галлан о первой игре «Шанхая»: «Было несколько правил, которых я не знал – возникли вопросы по поводу вбрасываний. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией»
сегодня, 08:37
Давыдов об Исакове в «Торпедо»: «С Буше и Галлана пылинки сдуваем, зато нашего тренера-новичка готовы чуть ли не расстрелять. Дайте ему кредит доверия»
11сегодня, 07:46
Чехович о снятии «Витязя» с КХЛ: «Ротенберг был готов найти спонсора и возглавить команду, но слух появился и тут же исчез. Жаль, что клуб распался»
1сегодня, 07:24
Кубок мэра Москвы. ЦСКА сыграет с «Шанхаем», «Динамо» Москва встретится с «Динамо» Минск
сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные матчи. «Адмирал» играет с «Динамо-Молодечно», «Ак Барс» против «Нефтехимика»
8 минут назадLive
Есмантович о допинге в ЦСКА: «Мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА. У нас не вышло прийти к решению, как это произошло»
127 минут назад
Гальченюк – капитан «Амура» на сезон-2025/26. Мищенко и Грачев – ассистенты
52 минуты назад
Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «5 сентября начнем писать новую историю. Желаю действовать по принципу «один за всех и все за одного»
1сегодня, 08:26
Марнер об отказе от обмена в «Каролину»: «Моя жена была беременна, мы не хотели менять клуб на дедлайне. Тогда я сказал, что собираюсь играть за «Торонто» до конца»
1сегодня, 08:12
Федоров о своей должности в ЦСКА: «Помощник по хоккейным делам – ни эксперт, ни консультант мне не нравится. Помогаю стать чемпионами»
2сегодня, 07:58
Коннелли – лучший проспект «Вегаса» по версии сайта НХЛ, Катафорд – 2-й, Линдбом – 3-й
сегодня, 07:35
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
4вчера, 21:22
Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
вчера, 19:58
Спронг о переходе в ЦСКА: «За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым»
3вчера, 19:28