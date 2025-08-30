Марнер заявил, что его адрес в Торонто рассылали в сети после 7-й игры с «Флоридой»: «Это неприемлемо, под вопросом была безопасность семьи»
В седьмом матче второго раунда минувшего Кубка Стэнли «Мэйпл Лифс» проиграли «Пантерс» дома со счетом 1:6.
«Мой тесть написал мне: «Хочу, чтобы ты знал: какой-то парень распространяет ваш домашний адрес в интернете и говорит, что если кто-то хочет прийти к нам в гости и, цитата, «попрощаться», идите вот сюда».
Это было довольно непросто для нас. Нам приходилось справляться с чем-то подобным последние два года. Болельщики очень страстные, они любят команду. Я это знаю, я родился и вырос там.
Но когда под вопросом безопасность твоей семьи, особенно с рождением сына... Я не думаю, что это приемлемо», – сказал нападающий «Вегаса» Митч Марнер.
