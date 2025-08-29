Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями – в Торонто с этим было непросто»

Митч Марнер прокомментировал уход из «Торонто».

В конце июня форварда обменяли в «Вегас», где он подписал контракт на 8 лет и 96 млн долларов.

«Это будет новая глава. С появлением сына мы с женой стали общительнее: нам нравится ходить в рестораны, проводить время с друзьями, с товарищами по команде. В Торонто с этим было непросто.

Мы искали более спокойную жизнь, наш сын будет расти, проводя больше времени на свежем воздухе. Нам придется пару раз за зиму привозить его в Торонто, чтобы он увидел снег, но мы с нетерпением ждем более умиротворенной жизни.

Я был благодарен «Торонто » за все. Я вырос в городе и знал, какой он. Все, что я делал до 15 лет – просыпался, включал TSN и без остановки смотрел утренние обзоры матчей «Лифс», читал газеты о них.

Это безудержная страсть, и ты знаешь, во что ввязываешься», – сказал нападающий «Вегаса » Митч Марнер .

Фридман о Марнере: «Если бы «Торонто» победил «Флориду», клуб нашел бы способ переподписать Митча. Не представляю, как бы его отпустили»