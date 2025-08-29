  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями – в Торонто с этим было непросто»
3

Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями – в Торонто с этим было непросто»

Митч Марнер прокомментировал уход из «Торонто».

В конце июня форварда обменяли в «Вегас», где он подписал контракт на 8 лет и 96 млн долларов.

«Это будет новая глава. С появлением сына мы с женой стали общительнее: нам нравится ходить в рестораны, проводить время с друзьями, с товарищами по команде. В Торонто с этим было непросто.

Мы искали более спокойную жизнь, наш сын будет расти, проводя больше времени на свежем воздухе. Нам придется пару раз за зиму привозить его в Торонто, чтобы он увидел снег, но мы с нетерпением ждем более умиротворенной жизни.

Я был благодарен «Торонто» за все. Я вырос в городе и знал, какой он. Все, что я делал до 15 лет – просыпался, включал TSN и без остановки смотрел утренние обзоры матчей «Лифс», читал газеты о них.

Это безудержная страсть, и ты знаешь, во что ввязываешься», – сказал нападающий «Вегаса» Митч Марнер.

Фридман о Марнере: «Если бы «Торонто» победил «Флориду», клуб нашел бы способ переподписать Митча. Не представляю, как бы его отпустили»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoВегас
logoМитч Марнер
девушки и спорт
logoТоронто
светская хроника
logoНХЛ
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фридман о Марнере: «Если бы «Торонто» победил «Флориду», клуб нашел бы способ переподписать Митча. Не представляю, как бы его отпустили»
428 августа, 05:32
Нюландер об уходе Марнера из «Торонто»: «Не считаю, что он заранее думал об этом. Я рад за него, Митч сам выбрал, куда идти»
23 августа, 03:15
Мэттьюс об уходе Марнера в «Вегас»: «Торонто» будет его не хватать. Он отличный друг и партнер по команде, но это бизнес»
321 августа, 03:51
Главные новости
Ковальчук о голе-фантоме Самсонова на ОИ-2002: «Судья почему-то не пошел смотреть. Но мы сами первые периоды фигней занимались, а у нас была такая банда»
1вчера, 21:55
Ротенберг о том, скучает ли по тренерской работе: «Я главный тренер сборной «Россия 25», сконцентрирован на этом»
3вчера, 21:38
Мурал в честь Третьяка появится в Скопине в Рязанской области
вчера, 21:14Фото
Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять – дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»
3вчера, 20:54
Жена Овечкина поучаствовала в показе в рамках Московской недели моды
1вчера, 20:18Фото
Ковальчук об 1:3 от Финляндии в 2014-м: «Самое тяжелое поражение, недели две не выходил. Сочи раньше – таксисты и шашлык, сейчас – мегаполис, вся страна летает кататься на лыжах, к морю»
27вчера, 19:45
Кубок мэра Москвы. «Спартак» проиграл «Шанхаю», «Торпедо» уступило «Динамо» Минск
24вчера, 19:15
Ковальчук верит в победу «Спартака» в РПЛ: «Станкович нравится как тренер, такая харизма у него. Сейчас пацана взяли черненького, он уже забил «Зениту». Шанс будет»
18вчера, 18:58
Ковальчук о бане России: «Когда нас вернут, у нас не будет просадки. У Швеции, Финляндии были бы проблемы, а у нас есть КХЛ, ВХЛ, МХЛ, лучшие играют в НХЛ, а здесь – классная молодежь»
10вчера, 18:18
Егор Соколов: «В КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди профессиональнее играют»
3вчера, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
1вчера, 21:22
Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»
вчера, 20:44
Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
вчера, 19:58
Спронг о переходе в ЦСКА: «За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым»
1вчера, 19:28
Ги Буше об отношении к нему болельщиков «Авангарда»: «Нечто невероятное. Я почувствовал, насколько в Омске все дружелюбные и гостеприимные»
1вчера, 18:48
Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»
2вчера, 18:32
Ковальчук про гаджеты: «Сейчас можно посмотреть, как ты спал, что ел – это и в КХЛ есть, правильное питание, восстановление. Раньше в лагерь НХЛ с животом приезжали и набирали форму 2-3 недели»
вчера, 17:32
«Нефтехимик» продлил контракт с Белозеровым
1вчера, 17:17
Михаил Воробьев: «Было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ. Он легенда»
1вчера, 15:15
Прохоркин о фото с Овечкиным и Мозговым: «Пересеклись в турецком отеле, играли вместе в волейбол. Там отдыхают спортсмены из разных видов спорта»
вчера, 14:42