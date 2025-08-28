  • Спортс
Фридман о Марнере: «Если бы «Торонто» победил «Флориду», клуб нашел бы способ переподписать Митча. Не представляю, как бы его отпустили»

Эллиотт Фридман считает, что Митч Марнер мог остаться в «Торонто».

В конце июня форварда обменяли в «Вегас», где он подписал соглашение на 8 лет и 96 миллионов долларов.

«Есть игроки, которые считают, что когда Марнер не продлил контракт летом 2024 года, это было предзнаменованием.

Моя же позиция такова: если бы они обыграли «Флориду» во втором раунде, а они могли это сделать, «Мэйпл Лифс» нашли бы способ переподписать Марнера.

Я могу ошибаться, но просто не представляю, как бы они отпустили Митча, если бы прошли «Флориду», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts.

