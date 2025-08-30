  • Спортс
  • Марнер об отказе от обмена в «Каролину»: «Моя жена была беременна, мы не хотели менять клуб на дедлайне. Тогда я сказал, что собираюсь играть за «Торонто» до конца»
Марнер об отказе от обмена в «Каролину»: «Моя жена была беременна, мы не хотели менять клуб на дедлайне. Тогда я сказал, что собираюсь играть за «Торонто» до конца»

Митч Марнер заявил, что не перешел в «Каролину» из-за жены.

Этой весной генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг попросил форварда снять пункт о запрете на обмен, чтобы заполучить Микко Рантанена из «Каролины». Марнер ответил отказом, и Рантанен в итоге перешел в «Даллас».

«Последние два года ходило много слухов, циркулировало много разной информации. Мы никогда не знали, что произойдет.

Потом посреди сезона всплывает эта история с «Каролиной». Моя жена была на шестом или седьмом месяце беременности, и мы очень не хотели менять клуб на дедлайне.

Мне пришлось бы уехать, а потом вернуться в Торонто – жена не могла поехать со мной, так что мне пришлось бы переезжать одному. Все это просто не имело смысла.

После этого момента я сказал «Торонто», что собираюсь играть за них до конца», – заявил нападающий «Вегаса» Митч Марнер.

Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями – в Торонто с этим было непросто»

