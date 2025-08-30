Марнер об отказе от обмена в «Каролину»: «Моя жена была беременна, мы не хотели менять клуб на дедлайне. Тогда я сказал, что собираюсь играть за «Торонто» до конца»
Этой весной генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг попросил форварда снять пункт о запрете на обмен, чтобы заполучить Микко Рантанена из «Каролины». Марнер ответил отказом, и Рантанен в итоге перешел в «Даллас».
«Последние два года ходило много слухов, циркулировало много разной информации. Мы никогда не знали, что произойдет.
Потом посреди сезона всплывает эта история с «Каролиной». Моя жена была на шестом или седьмом месяце беременности, и мы очень не хотели менять клуб на дедлайне.
Мне пришлось бы уехать, а потом вернуться в Торонто – жена не могла поехать со мной, так что мне пришлось бы переезжать одному. Все это просто не имело смысла.
После этого момента я сказал «Торонто», что собираюсь играть за них до конца», – заявил нападающий «Вегаса» Митч Марнер.
