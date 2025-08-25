Марун об Овечкине: «Когда он забил 893-й гол, я был на льду – на всю жизнь запомню этот момент. Сказал себе: «Не окажись на поле, когда он сравняется с Гретцки»

Патрик Марун высказался об игре против Александра Овечкина.

В ночь с 4 на 5 апреля 2025-го нападающий «Вашингтона » забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3), сравнявшись с Уэйном Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – по 894.

«Я был на льду, когда он забил 893-й гол. Этот момент я запомню на всю жизнь. Вот я на пятачке, шайба летит под перекладину. Это история.

Перед игрой я сказал себе: «Пожалуйста, просто не окажись на льду, когда Овечкин сравняется с рекордом», – сказал бывший форвард «Чикаго» Патрик Марун .

Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»