Рекордный гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне
НХЛ признала гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне.
Гол капитана «Вашингтона» в ворота «Айлендерс» занял первую строчку в топ-50 шайб прошедшего сезона.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив свою 895-ю шайбу и превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт НХЛ в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости