Рекордный гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне

НХЛ признала гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне.

Гол капитана «Вашингтона» в ворота «Айлендерс» занял первую строчку в топ-50 шайб прошедшего сезона. 

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив свою 895-ю шайбу и превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт НХЛ в X
