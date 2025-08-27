Рекордный гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне

НХЛ признала гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне.

Гол капитана «Вашингтона» в ворота «Айлендерс» занял первую строчку в топ-50 шайб прошедшего сезона.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив свою 895-ю шайбу и превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.