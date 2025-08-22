Ротенберг выложил фото с Овечкиным: «Только один человек забил больше Гретцки. Низкий поклон и уважение»

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Овечкиным.

Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали российского нападающего «Вашингтона ». Под своды домашнего стадиона «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина , а самому игроку вручили золотую клюшку.

«Есть только один человек в мире, кто забил больше Уэйна Гретцки (изначально в посте было написано «Вейна Гретски» – Спортс’‘). Низкий поклон и уважение.

Только вперед, Александр Михайлович», – написал в соцсетях бывший тренер СКА Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81