  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг выложил фото с Овечкиным: «Только один человек забил больше Гретцки. Низкий поклон и уважение»
Фото
25

Ротенберг выложил фото с Овечкиным: «Только один человек забил больше Гретцки. Низкий поклон и уважение»

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Овечкиным.

Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали российского нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку.

«Есть только один человек в мире, кто забил больше Уэйна Гретцки (изначально в посте было написано «Вейна Гретски» – Спортс’‘). Низкий поклон и уважение.

Только вперед, Александр Михайлович», – написал в соцсетях бывший тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoВашингтон
logoДинамо Москва
logoУэйн Гретцки
фото
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
ВТБ-Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Стяг с фото Овечкина и числом 895 подняли под своды арены «Динамо». Капитану «Вашингтона» подарили золотую клюшку
64сегодня, 14:01Фото
Крикунов об Овечкине: «Такие рождаются раз в 100 лет. Все совпало – талант, желание работать, гены. Не просто так он в 40 лет забивает кучу голов в НХЛ»
1412 августа, 08:30
Ротенберг выложил фото с Овечкиным на льду: «Работаем 24/7»
731 августа, 20:44Фото
Главные новости
Филатов о нынешней молодежи: «Они считают калории, а мы считали три пива или шесть. Разница между тем, в каких реалиях росли ребята 90-го года и это поколение – небо и земля»
118 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей – один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»
851 минуту назад
Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит начало сезона (Дэвид Паньотта)
сегодня, 20:28
Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»
3сегодня, 20:11Фото
Пилко о «Барысе»: «Хабибулин объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ надо поменять агента на того, кто удобнее клубу. Представляете, как на лигу смотрят в Канаде и США, когда тут такая грязь?»
7сегодня, 19:48
«Миннесота» продлила контракт с Росси на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов
3сегодня, 19:24
«Флорида» подписала контракт с Канином на год
3сегодня, 18:52
ФХР поздравила с Днем флага России: «Пусть в каждом доме царят мир и согласие, а в сердцах – гордость за Родину»
сегодня, 18:42
Депутат Журова об отстранении Игоря Григоренко за допинг: «Как он будет оправдываться? Когда проходит 10 лет, что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями»
18сегодня, 17:50
Ротенберг выложил фото с Мальцевым: «Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы»
19сегодня, 17:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Не думаю, что он будет побит в ближайшее время. А если Ови продолжит в том же духе, возможно, он не будет побит никогда»
34 минуты назад
Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди есть целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»
41 минуту назад
Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. Отрабатывали схему 1-3-1, это тоже нужно уметь»
сегодня, 19:57
Фредрик Клаэссон: «Выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак». Я много играл против бело-голубых, это всегда было непросто»
2сегодня, 19:37
Гендиректор «Динамо»: «Комтуа любит Москву, нашу страну, в которой он играет. Думаю, Максим счастлив в клубе»
сегодня, 18:33
Агент Мерфи о переговорах со СКА: «Все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена. В клубе это прекрасно понимали – общий язык нашли быстро»
сегодня, 18:25
Мама Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры: «Конечно, а где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа»
сегодня, 18:10
Бабаев о лимите: «Я за то, чтобы было три легионера, и двое должны проходить по критериям: опытные игроки НХЛ, ребята из сборных, победители ЧМ или ОИ»
4сегодня, 17:59
Гатиятулин после 3:1 с «Динамо»: «Провели работу над ошибками, предложили ребятам новые вещи, они сейчас просматриваются»
сегодня, 16:59
Стась – капитан минского «Динамо» в сезоне-2025/26, Шипачев и Улле – ассистенты
сегодня, 16:52Фото