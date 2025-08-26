Генменеджер «Шанхая» об усилении: «Кузнецова не рассматриваем, высокий контракт. Игроки уровня Голдобина у нас были – с тренерами решили, что он нам не нужен»
Сейчас 33-летний нападающий находится без профессионального контракта в какой-либо хоккейной лиге.
– Кузнецов – свободный агент. Рассматриваете его?
– То же самое: условия контракта. Сейчас мы не рассматриваем Кузнецова.
– У вас была возможность забрать Николая Голдобина. Почему он ушел в СКА?
– Первоочередная причина – высокий контракт. Игроки такого уровня, как Голдобин, у нас были. С тренерским штабом решили, что этот хоккеист нам не нужен.
– Почему были отменены товарищеские матчи со СКА?
– К сожалению, по визовым причинам. Не все ребята смогли добраться. Вместе с главным тренером решили во главу угла поставить тренировочный процесс, – сказал генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий.
