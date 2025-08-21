Божович об ужесточении лимита в РПЛ: «На пользу не пойдет, в лучших лигах мира лимита нет. Но в РФС и Министерстве спорта умные люди сидят, они примут правильное решение»

Миодраг Божович оценил возможное ужесточение лимита на легионеров в России.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

– Миодраг, в России вы застали разные формулы лимита на легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев – и восемь из них одновременно выпускать на поле. Но со следующего сезона лимит ужесточат. Что вы об этом думаете?

– На мой взгляд, ужесточение лимита не пойдет на пользу российскому футболу. Но в РФС и Министерстве спорта сидят умные люди, которые примут правильное решение.

Посмотрите на лучшие чемпионаты мира – АПЛ , Серию А, Ла Лигу , Бундеслигу, Лигу 1... Есть там лимит на легионеров? Нет. И при этом у Англии, Испании, Италии, Франции и Германии сильные национальные сборные.

– То есть российским футболистам лучше расти в настоящей конкуренции?

– Да, молодые становятся сильнее, когда они существуют в реальной конкуренции и окружены качественными легионерами. Раньше в России были сильные иностранцы, и сборная на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала! А 15-20 лет назад лимита вообще не было, и ЦСКА с «Зенитом» выигрывали еврокубки, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.