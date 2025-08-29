Депутат Свищев согласен с Дегтяревым насчет лимита: «У россиян должна быть возможность попасть в основу лучших команд России. Сейчас они там по остаточному принципу, места – у легионеров»
Дмитрий Свищев разделяет мнение Михаила Дегтярева насчет лимита на легионеров.
«У российских спортсменов, в том числе у наших футболистов, должна быть возможность попасть в основные составы лучших команд России. А сейчас они туда попадают по остаточному принципу. Места в составах занимают дорогущие – по поводу ног не уверен – легионеры.
Поэтому я согласен с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Мы переживаем за российский спорт и его развитие. Мы хотим, чтобы все наши спортсмены, которые в будущем должны представлять Россию, должны получать игровое время.
Мы за приглашение качественных легионеров, но только в ограниченном количестве», – отметил депутат Государственной думы РФ.
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Когда он ослаб в 2020-м, время россиян резко уменьшилось – сейчас уже на 40%. Какой-то бразилец занял чье-то место»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
