Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «5 сентября начнем писать новую историю. Желаю действовать по принципу «один за всех и все за одного»

Губернатор Челябинской области пожелал удачи «Трактору» перед новым сезоном.

«Буквально через несколько дней, 5 сентября, начнется регулярный чемпионат. Мы начнем писать новую историю нашего клуба. И я очень хотел бы, чтобы каждый из вас попал в эту историю и не только в статистику, но, в первую очередь, в сердца болельщиков. У нас есть новички, так и должно быть перед началом сезона.

Я хотел бы пожелать всем ребятам, которые присоединились к команде, успехов, проявить себя, заслужить любовь наших болельщиков. Они у нас замечательные. Я думаю, что даже по предсезонному турниру вы могли это заметить.

Что я хотел бы пожелать прямо сейчас – это стать одним коллективом, одним целым. Действовать по принципу «один за всех и все за одного».

Причем не только на площадке, но и вне площадки. Дружный коллектив – это сильная команда, значит, будут победы. Я от души этого желаю. Ну и, конечно, я хотел бы, чтобы мы поддержали Бена [Гру].

Не будем больше говорить слова. Давайте докажем делом нашу любовь к хоккею и к «Трактору ». Вперед, «Трактор», – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер .

