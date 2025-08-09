  • Спортс
Григоренко о переходе в «Трактор»: «Сразу согласился, все решилось очень быстро. Мне импонирует стиль игры, интересно поработать с тренером из Северной Америки»

Михаил Григоренко прокомментировал переход в «Трактор».

31-летний форвард стал игроком челябинского клуба после расторжения контракта со СКА.

– Михаил, как только ты вышел на рынок свободных агентов, сразу же получил предложение от «Трактора». Как быстро принял решение подписать контракт?

– Генеральный менеджер сразу вышел на связь, спросил, есть ли у меня желание играть за «Трактор». Я сразу согласился. Далее уже в течение часа уладили все остальные вопросы. Все решилось очень быстро.

– «Трактор» в прошлом сезоне хорошо пошумел в плей-офф – дошел до финала. Следил ли ты за командой?

– Конечно, следил за «Трактором» – в частности, за финалом. Одна из причин, почему быстро согласился на переход – очень сильная команда, которая дошла до решающей серии. Стиль игры мне очень импонирует. Будет очень интересно поработать с главным тренером из Северной Америки. В общем, только плюсы. Очень рад присоединиться!

– Несколько приветственных слов от тебя челябинским болельщикам?

– Всем привет, болельщики «Трактора»! Очень рад присоединиться к команде. Надеюсь, в этом сезоне мы будем вас радовать красивой игрой и победами.

Надеюсь, с вашей помощью в этом сезоне мы сможем выиграть Кубок Гагарина! – сказал форвард «Трактора» Михаил Григоренко.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Трактора»
