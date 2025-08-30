Ротенберг о том, скучает ли по тренерской работе: «Я главный тренер сборной «Россия 25», сконцентрирован на этом»

Роман Ротенберг заявил, что сконцентрирован на работе в сборной «Россия 25».

– Скучаете ли по тренерской работе?

– Я вот только что тренировал. Мы все работаем. Я главный тренер сборной «Россия 25», сконцентрирован на этом.

Изучаю всех игроков, наша задача – собрать самых сильных хоккеистов на Кубок Первого канала , собрать полные трибуны, радовать болельщиков яркой игрой и готовить резерв для «Динамо », – передает слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.