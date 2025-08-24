Гендиректор «Динамо» про Лунева и жевательный табак: «Разобрались. Это внутреннее дело клуба»

Гендиректор «Динамо» заявил, что клуб разобрался в ситуации с Андреем Луневым.

В прошлое воскресенье во время матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3) вратарь бело-голубых, сидя на трибуне, принял жевательный табак .

– В прошлый раз вы говорили, что инцидент будет рассмотрен, а клуб применит санкции, если будут основания. Чем закончилась эта история?

– Это внутреннее дело клуба. Мы разобрались в этой ситуации, – сказал Павел Пивоваров .