Гендиректор «Динамо» про Лунева и жевательный табак: «Разобрались. Это внутреннее дело клуба»
Гендиректор «Динамо» заявил, что клуб разобрался в ситуации с Андреем Луневым.
В прошлое воскресенье во время матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3) вратарь бело-голубых, сидя на трибуне, принял жевательный табак.
– В прошлый раз вы говорили, что инцидент будет рассмотрен, а клуб применит санкции, если будут основания. Чем закончилась эта история?
– Это внутреннее дело клуба. Мы разобрались в этой ситуации, – сказал Павел Пивоваров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
