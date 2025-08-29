Роман Ротенберг выступил на хоккейном мастер-классе в крагах СКА.

Бывший главный тренер армейского клуба в это межсезонье стал членом совета директоров «Динамо».

– Сегодня вы тренировались с крагами СКА. Сердце мечется между двумя клубами?

– У меня пока нет других краг. Я все‑таки отработал в СКА 15 лет, в «Газпроме» – 18 лет, ничего плохого сказать не могу. Только благодарен всем. Это наша жизнь.

Я 15 лет жизни отдал СКА , поэтому, наверное, имею право сыграть в крагах СКА.

– Скучаете ли вы по Санкт‑Петербургу?

– Я постоянно летаю в Санкт‑Петербург, скучаю по городу. Я здесь родился, это мой родной город. Мой родной двор – Ленинградская область, поселок Токсово. Скучаю по бабушке, по собакам. Где родился, там и пригодился.

Конечно, скучаю, – передает слова Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

Ротенберг о детском хоккее: «В Петербурге есть школа и лед на одном уровне с Канадой. Не надо всегда говорить, что там лучше – у нас лучше»