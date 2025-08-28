Ротенберг поздравил Дюмина с 53-летием: «Настоящий патриот, всегда честно и преданно служил России. Он помогает сборной создавать условия для побед, это бесценно»

Роман Ротенберг поздравил Алексея Дюмина с днем рождения.

Сегодня секретарю Государственного совета РФ, помощнику президента России и члену Совета Безопасности исполнилось 53 года.

«От всей души поздравляю Алексея Геннадьевича Дюмина с днем рождения!

Алексей Геннадьевич – настоящий патриот и профессионал, человек, который всегда честно и преданно служил России. Сегодня он выполняет важнейшие государственные задачи, оказывает серьезную поддержку президенту страны, защищает интересы граждан и вносит значимый вклад в развитие нашей Родины.

Большое значение имеет его внимание к хоккею и, в особенности, постоянная поддержка сборной России. Алексей Геннадьевич всегда рядом с национальной командой, помогает создавать условия для побед и укрепления системы подготовки. Для нас, хоккеистов, это бесценно.

Не менее важно и то, что он уделяет большое внимание развитию детского хоккея и проявляет активную социальную ответственность. Благодаря такой позиции подрастающее поколение получает возможность развиваться в спорте, учиться дисциплине, командной игре и вырастать настоящими патриотами своей страны.

Желаю крепкого здоровья, энергии, новых побед и благополучия!» – написал член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81