Ротенберг о детском хоккее: «В Петербурге есть школа и лед на одном уровне с Канадой. Не надо всегда говорить, что там лучше – у нас лучше»

Роман Ротенберг заявил, что в Петербурге есть хоккейная школа уровня Канады.

«Нужно сделать многое, чтобы подготовить новых малкиных, овечкиных и капризовых. Мы к этому стремимся, собираем лучшие упражнения, которые есть в мире, и стараемся внедрять их детям. Мы и тренеров обучаем. Если просто дать теорию тренерам, они не все поймут, там много деталей.

Очень много в СМИ пишут про Канаду и США. С уважением относимся ко всем странам: берем опыт, всегда на связи. Многие упражнения мы смотрим. Нужно вместе развиваться как хоккейная семья. Но на сегодняшний день у нас в России, в Санкт‑Петербурге есть интернат, школа, лед – это лучше или на одном уровне с Канадой.

Не надо всегда говорить, что у них там лучше. У нас лучше. Наши дети должны получать лучшие упражнения, развиваться в России.

Будем делать все, чтобы у нас появился новый Овечкин , который будет бить рекорды самого Александра», – передает слова члена совета директоров «Динамо » Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

