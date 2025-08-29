Плющев о Турнире четырех наций без России из-за ультиматума Швеции и Финляндии: «Неудивительно, что эти «карлики» прокричали. То же самое было бы при участии прибалтов»

Владимир Плющев прокомментировал отсутствие России на Турнире четырех наций.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли заявил , что сборную России не пригласили на соревнования, прошедшие в феврале 2025 года, из-за ультиматума со стороны Швеции и Финляндии.

«Нет ничего удивительного в том, что эти два «карлика» прокричали. Участвовали бы в этом прибалты, тоже самое было бы.

Стоит сказать, что пока еще ничего не решено, нет никакой конкретики относительно нашего участия в Кубке Канады. Поэтому посыпать голову пеплом не надо.

Люди работают, изменение внешнеполитической ситуации приведет в том числе и к переменам в спорте», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

