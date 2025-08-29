  • Спортс
8

Плющев о Турнире четырех наций без России из-за ультиматума Швеции и Финляндии: «Неудивительно, что эти «карлики» прокричали. То же самое было бы при участии прибалтов»

Владимир Плющев прокомментировал отсутствие России на Турнире четырех наций.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что сборную России не пригласили на соревнования, прошедшие в феврале 2025 года, из-за ультиматума со стороны Швеции и Финляндии.

«Нет ничего удивительного в том, что эти два «карлика» прокричали. Участвовали бы в этом прибалты, тоже самое было бы.

Стоит сказать, что пока еще ничего не решено, нет никакой конкретики относительно нашего участия в Кубке Канады. Поэтому посыпать голову пеплом не надо.

Люди работают, изменение внешнеполитической ситуации приведет в том числе и к переменам в спорте», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Михайлов о Турнире четырех наций без России: «Они просто боятся конкуренции. Отказ связан и с политической ситуацией, и со спортивным фактором»

