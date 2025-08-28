Сушко об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Динамо» своих не бросает. Павел принес нам пользу, мы подставим ему плечо»
Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко оценил отказ «Сочи» от Павла Кудрявцева.
Ранее клуб расторг контракт с 27-летним форвардом, перешедшим из «Динамо», спустя месяц после подписания.
«Чем отличается «Динамо» от других клубов? Мы всегда подставляем плечо игрокам. Была история и с Антоном Слепышевым. Алексей Николаевич [Кудашов] лично настоял, что мы его реанимируем и он будет играть.
Мы никого из своих не бросаем. Когда пройден большой путь и когда ты постоянно общаешься с человеком, наверное, это было бы неправильно. Во главе угла всегда должен стоять человек. Мы подождем и примем решение, которое устроит всех.
Павел принес клубу огромную пользу на протяжении сезонов, поэтому мы подставим ему плечо», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Источник: «Чемпионат»
