Боден о КХЛ: «Одна из лучших лиг мира, шаг вперед для меня после Финляндии. Наслаждаюсь жизнью в Сочи, погода отличная»

Жан-Кристоф Боден рассказал о своей адаптации в «Сочи».

– Владимир Крикунов – такой олдскульный российский тренер. Как вам с ним работается?

– У нас есть языковой барьер, немного тяжело общаться с ним. Но в целом тренерский штаб хорошо делает свою работу. Мне все нравится.

– Это самая тяжелая предсезонка в вашей карьере?

– Да, вероятно так и есть. Но команда в хорошей форме. Мы тяжело работаем, и это все пойдет на пользу в чемпионате.

– Как вам жить и тренироваться в Сочи?

– Погода отличная. Там, где мы живем, видно море. Я наслаждаюсь жизнью в Сочи.

– Вы приняли предложение из этого клуба в том числе из-за города?

– Это тоже имело значение, но важно, чтобы был хороший клуб. КХЛ – одна из лучших лиг мира, поэтому я был рад получить предложение отсюда.

Я играл в чемпионате Финляндии и думаю, что КХЛ – шаг вперед для меня. Я хотел попробовать себя здесь, – сказал нападающий «Сочи » Жан-Кристоф Боден.