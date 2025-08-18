«Сочи» поместил Максима Федотова в список отказов. Ротенберг сравнивал защитника с Макаром из «Колорадо» в 2023-м

«Сочи» поместил Максима Федотова в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

Ранее сообщалось , что клуб ищет варианты обмена 23-летнего защитника. Действующий контракт Федотова рассчитан до 31 мая 2027 года.

В прошлом сезоне он провел 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 17».

В 2023 году главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг привел следующее сравнение:

«Максим Федотов играет не хуже, чем защитник «Колорадо» Макар . А почему все говорят о Макаре? Надо говорить о Максиме Федотове», – сказал тогда Ротенберг.