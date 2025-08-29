Веккионе об обмене из «Трактора»: «Это бизнес – никаких обид, я даже не успел присоединиться к команде. Это дополнительная мотивация для меня»

Майк Веккионе прокомментировал обмен из «Трактора» в «Барыс».

Челябинский клуб отдал нападающего, чтобы подписать контракт с Джошем Ливо. Веккионе подписал контракт с «Трактором» 30 июля, 12 августа его обменяли.

– Возвращаясь к «Трактору», не считаете такой обмен неуважением к себе? Сначала в вас были заинтересованы, а когда появился на рынке Ливо, планы поменялись.

– Нет, не считаю это неуважением. Это бизнес. Я даже не успел присоединиться к команде, они уже тренировались вместе пару недель. И тут становится доступным один из самых мастеровитых игроков лиги.

У меня еще много вопросов – потяну ли я этот уровень? Они выбрали проверенного игрока. Для меня это дополнительная мотивация. Я понимаю, что это бизнес, и рад быть там, где я сейчас.

– Ситуация с «Трактором» и обменом в «Барыс» изменила ваши семейные планы? Сначала Челябинск, потом Астана – разные страны.

– На самом деле нет. Жена собиралась переехать ко мне в Челябинск, теперь переедет в Астану. Сильно ничего не изменилось. Сам обмен был шоком: я летел в Челябинск и не успел приземлиться, как уже узнал об обмене.

Но никаких обид, это бизнес. Я рад быть здесь, с новой командой, и двигаться дальше, – сказал нападающий «Барыса » Майк Веккионе .

Вайсфельд про обмен Веккионе: «Плохо сказывается на имидже КХЛ. Легионеров подписывают, они ни разу на лед не вышли – их уже меняют. Надо совершенствовать регламент»