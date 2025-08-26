Кравец о «Барысе»: «Сейчас смотрю на то, чтобы люди были небезразличны. Чтобы команда отдавалась игре, ребята бились друг за друга и выполняли задание. Чтобы не было пассажиров»

Михаил Кравец высказался после предсезонной игры с «Магниткой» (1:2).

«В первую очередь, сейчас смотрю на то, чтобы люди были небезразличны. Чтобы команда отдавалась игре, ребята бились друг за друга и выполняли задание. Чтобы не было пассажиров, и все старались изо всех сил.

Сегодня у нас сыграли многие парни из чемпионата Казахстана. Это предсезонный матч, надо готовиться дальше. В следующих играх турнира точно увидите Майкла Веккионе. Остальные легионеры тренируются в Казахстане, у них еще не готовы визы для посещения России.

Отсутствие полного состава? Если бы команда была полная, это совершенно другое. Сейчас мы тренируем одних, а играть, скорее всего, будут другие. Из этих двух составов собираем одну команду.

Парни из Казахстана получали шанс и в прошлом году, и в этом. Надо убирать состояние, что мы – все равно местные, поэтому будем играть. Будут играть только те, кто выполняет работу», – сказал главный тренер «Барыса » Михаил Кравец .