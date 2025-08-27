Кравец о победе над «Салаватом»: «Барыс» из унылой команды превратился в боевую дружину. Ребята старались, был командный дух»

Михаил Кравец высказался после предсезонной игры с «Салаватом» (4:3 ОТ).

«Майк Веккионе адаптировался с первой тренировки. Видно, что он – агрессивный и мастеровитый нападающий. Такие люди придают команде жизнь. Поэтому сегодня была другая игра: был командный дух, желание, ребята старались, работали.

Все играют на победу. Неважно, предсезонка или нет. Просто на предсезонке тренеры часто проверяют какие-то моменты, поэтому игра не всегда складывается так, как хотелось. Победы придают ребятам уверенности. Они понимают, за счет чего выигрывают.

Соперники совершенно разные. Важно, что ребята перестроились, сегодня вышли игроки, которые смогли перевернуть наш хоккей. И мы из унылой команды превратились в боевую дружину», – сказал главный тренер «Барыса » Михаил Кравец .