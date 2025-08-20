  • Спортс
  • Вайсфельд про обмен Веккионе: «Плохо сказывается на имидже КХЛ. Легионеров подписывают, они ни разу на лед не вышли – их уже меняют. Надо совершенствовать регламент»
8

Вайсфельд про обмен Веккионе: «Плохо сказывается на имидже КХЛ. Легионеров подписывают, они ни разу на лед не вышли – их уже меняют. Надо совершенствовать регламент»

Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен «Трактором» Майка Веккионе.

Челябинский клуб отдал нападающего в «Барыс», чтобы подписать контракт с Джошем Ливо. Веккионе подписал контракт 30 июля, 12 августа его обменяли.

– Как вы отнеслись к решению «Трактора» обменять Майка Веккионе, который даже не приехал в расположение клуба, чтобы подписать Джоша Ливо?

– С точки зрения клуба здесь нет никаких вопросов, в «Тракторе» регламент не нарушают. Но некоторые события, которые происходят в это межсезонье, должны насторожить лигу.

Снижение зарплаты, подписание и тут же расторжение игроков – это все плохо сказывается на имидже лиги. Сейчас есть проблема с приглашением легионеров, но игроков подписывают, они еще ни разу на лед не вышли, а их уже меняют.

Допустим, кому-то из иностранцев поступит предложение ехать в КХЛ. Что они сделают первым делом? Будут обзванивать своих знакомых и друзей, кто уже играл в КХЛ. А им скажут: «Меня подписали и сразу обменяли».

К «Трактору» в этой ситуации нет претензии, но руководству лиги есть над чем подумать. Регламент надо совершенствовать, там очень много пробелов.

– Нужно запрещать подобные сделки?

– Запретительные меры, как правило, к положительным результатам не приводят. Нужно ставить клубы в такие ситуации, чтобы им было невыгодно это делать.

Допустим, пропускать игрока через список отказов перед обменом или часть зарплаты сохранять в платежке при подсчете потолка зарплат. Есть разные варианты.

Если вы подписали контракт, то нужно его выполнять. Потому что это самое плохое, когда не исполняются контракты. Когда игрока куда-то приглашают, то он, прежде всего, смотрит на организацию. Солидная ли она, выполняют ли там свои обязательства, могут ли обмануть.

Должно быть так, чтобы у игроков вообще не было сомнений. С другой стороны, менеджмент клуба будет более тщательно и детально подходить, когда будут понимать, что они несут ответственность, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
