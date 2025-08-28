Красоткин о селекции «Сибири»: «Ушли лидеры – место освободилось. Многие могут выйти на лидирующие позиции у нас, повести команду за собой»
Антон Красоткин оценил селекционную работу «Сибири» в межсезонье.
– В «Сибири» произошли кардинальные изменения в составе. Как отнеслись к тому, что ушли Бек, Андреофф, Мерфи?
– Ушли лидеры – место освободилось. Многие ребята у нас могут выйти на лидирующие позиции, повести команду за собой. Все зависит от нас, от наших усилий, желания все подчинить командному успеху.
Уверен, что у нас появятся новые лидеры, и каждый игрок «Сибири» будет за счет своих сильных сторон вносить что-то в копилку общего успеха, – сказал вратарь «Сибири» Антон Красоткин.
