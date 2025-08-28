Красоткин о переходе Доминге в «Сибирь»: «Отнесся спокойно. Думаю, будет здоровая конкуренция. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть»

Антон Красоткин высказался о переходе вратаря Луи Доминге в «Сибирь».

– Приезд Доминге стал событием? Фамилия мелькала в НХЛ.

– Любой трансфер в целом интересен. Но я за них не отвечаю, узнаю новости из интернета.

Но в любом случае отнесся спокойно, раз наша селекционная служба подписала Луи, значит, будем работать с ним вместе.

– Коммуникацию наладили?

– Да, чисто рабочие моменты обсуждаем, у нас есть тренер вратарей, есть ребята, помогающие с переводом, так что все отлично, прекрасная рабочая атмосфера. Нам остается только работой на тренировках показывать, кто будет играть.

– То есть пока понимания нет, кто входит в сезон основным?

– Даже не могу ответить на этот вопрос. Конкретики никакой, думаю, будет здоровая конкуренция.

Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть, – сказал вратарь «Сибири » Антон Красоткин .