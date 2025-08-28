Красоткин о переходе Доминге в «Сибирь»: «Отнесся спокойно. Думаю, будет здоровая конкуренция. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть»
– Приезд Доминге стал событием? Фамилия мелькала в НХЛ.
– Любой трансфер в целом интересен. Но я за них не отвечаю, узнаю новости из интернета.
Но в любом случае отнесся спокойно, раз наша селекционная служба подписала Луи, значит, будем работать с ним вместе.
– Коммуникацию наладили?
– Да, чисто рабочие моменты обсуждаем, у нас есть тренер вратарей, есть ребята, помогающие с переводом, так что все отлично, прекрасная рабочая атмосфера. Нам остается только работой на тренировках показывать, кто будет играть.
– То есть пока понимания нет, кто входит в сезон основным?
– Даже не могу ответить на этот вопрос. Конкретики никакой, думаю, будет здоровая конкуренция.
Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть, – сказал вратарь «Сибири» Антон Красоткин.