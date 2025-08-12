Защитник «Сибири» Приски: «Долгий перелет – 9,5 часа из Нью-Йорка в Стамбул, потом 6 часов – в Новосибирск. Андреофф и Бек говорили только хорошее о городе и команде»

Чейз Приски заявил, что больше 15 часов летел из Нью-Йорка в Новосибирск.

Американский защитник подписал контракт с «Сибирью» по ходу этого межсезонья.

– Как долетел?

– Хорошо. Долгий перелет: девять с половиной часов из Нью-Йорка в Стамбул, а потом шесть часов из Стамбула в Новосибирск. Рад быть здесь.

– Какие ожидания от города и команды?

– Фантастические. Я пообщался с Энди Андреоффом и Тэйлором Беком , они говорили только хорошее о городе, команде и менеджменте.

Я раньше играл со Скоттом Уилсоном , здорово увидеть знакомое лицо. С нетерпением жду выхода на лед.

– Ты говорил, что тебе понравился наш снеговик.

– Да, талисман команды мне очень понравился, – сказал Чейз Приски .

Защитник «Сибири» Фэрранс о переходе в КХЛ: «Точно принял верное решение. Это хорошая лига, ты всегда хочешь играть против лучших»