Разин о последнем годе контракта: «В «Металлурге» шикарные условия, все зависит от меня, опыта выше крыши. Давление есть везде: в ВХЛ, за границей, в детском хоккее»
Андрей Разин высказался о своем контракте с «Металлургом».
– У вас третий сезон, последний год контракта. Чувствуете давление?
– Я работал и в детском хоккее, и за границей, где особо был не нужен, и в ВХЛ. Везде есть давление, но у меня созданы шикарные условия в «Металлурге».
Рад буду его преодолеть, опыта выше крыши, ко всему отношусь спокойно. Дают принимать нестандартные решения, условия есть, дальше все зависит от меня, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
