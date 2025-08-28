  • Спортс
Разин о последнем годе контракта: «В «Металлурге» шикарные условия, все зависит от меня, опыта выше крыши. Давление есть везде: в ВХЛ, за границей, в детском хоккее»

Андрей Разин высказался о своем контракте с «Металлургом».

– У вас третий сезон, последний год контракта. Чувствуете давление?

– Я работал и в детском хоккее, и за границей, где особо был не нужен, и в ВХЛ. Везде есть давление, но у меня созданы шикарные условия в «Металлурге».

Рад буду его преодолеть, опыта выше крыши, ко всему отношусь спокойно. Дают принимать нестандартные решения, условия есть, дальше все зависит от меня, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

