Разин о Рашевском: «Долго общался с ним, убеждал, но он видит 2 года работы в «Авангарде» с тренером-иностранцем как трамплин для попадания в НХЛ»
Андрей Разин высказался о том, что «Металлург» не смог подписать Рашевского.
В межсезонье форвард Дмитрий Рашевский перешел из «Динамо» в «Авангард».
– Почему не получилось подписать Рашевского?
– Долго общался с ним, убеждал, но он видит два года работы в «Авангарде» с тренером-иностранцем как трамплин для попадания в НХЛ.
Не идут к нам высокие игроки (смеется), – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
