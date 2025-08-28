Разин о Рашевском: «Долго общался с ним, убеждал, но он видит 2 года работы в «Авангарде» с тренером-иностранцем как трамплин для попадания в НХЛ»

Андрей Разин высказался о том, что «Металлург» не смог подписать Рашевского.

В межсезонье форвард Дмитрий Рашевский перешел из «Динамо» в «Авангард».

– Почему не получилось подписать Рашевского?

– Долго общался с ним, убеждал, но он видит два года работы в «Авангарде» с тренером-иностранцем как трамплин для попадания в НХЛ.

Не идут к нам высокие игроки (смеется), – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Сопин о переходе Рашевского: «Авангард» заплатил «Динамо» 117 млн рублей, по оффер-шиту было бы 95 млн. «Металлург» тоже был готов платить»