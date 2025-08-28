Разин о том, что «Металлург» вырастил Набокова для «Колорадо»: «Это как? Есть реалии, все мечтают играть в Америке. КХЛ стремится быть лучшей лигой в мире, но пока это не так»

Андрей Разин высказался касательно аренды Ильи Набокова у «Колорадо».

Голкипер ранее подписал соглашение с «Колорадо», но предстоящий сезон проведет в «Металлурге » на правах аренды.

В 2024 году Набоков в составе магнитогорского клуба стал обладателем Кубка Гагарина.

– Многие говорят, что «Металлург» вырастил Набокова для «Колорадо». Что думаете?

– Вырастили для «Колорадо », это как? Есть реалии, КХЛ и НХЛ , ВХЛ и КХЛ . Все мечтают играть в Америке, мы еще и для «Торонто», «Филадельфии», «Миннесоты» вырастили. Ребята мечтают там играть.

Мы стремимся быть лучшей лигой в мире, но пока это не так, все стремятся играть в США, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.