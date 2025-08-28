Разин о нехватке духовитых игроков в «Металлурге»: «Разве в хоккее надо драться? Я противник таких ситуаций. Драться надо за девушку в ресторане»
Андрей Разин заявил, что против игроков, которые устраивают драки.
– Не кажется, что у команды нехватка духовитых игроков после ухода Камалова?
– Разве в хоккее надо драться? Я противник таких ситуаций. Драться надо за девушку в ресторане. Я противник таких игроков.
Отвечать надо голами, даже если бьют, как в Суперсерии. Подраться может любой у нас. Если кому-то предложат, кто-то из наших откажется? У нас играют мужики, получить по носу – ничего страшного, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости