Разин о нехватке духовитых игроков в «Металлурге»: «Разве в хоккее надо драться? Я противник таких ситуаций. Драться надо за девушку в ресторане»

Андрей Разин заявил, что против игроков, которые устраивают драки.

– Не кажется, что у команды нехватка духовитых игроков после ухода Камалова?

– Разве в хоккее надо драться? Я противник таких ситуаций. Драться надо за девушку в ресторане. Я противник таких игроков.

Отвечать надо голами, даже если бьют, как в Суперсерии. Подраться может любой у нас. Если кому-то предложат, кто-то из наших откажется? У нас играют мужики, получить по носу – ничего страшного, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .