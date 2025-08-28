Директор «Металлурга» о Савикове: «Он талантливый игрок, но мы не договорились, «Спартак» хотел много. Они действуют по регламенту, ничего противозаконного не делают»

Евгений Бирюков рассказал, почему «Металлург» не смог подписать Егора Савикова.

Защитник находится в статусе ограниченно свободного агента, права на него принадлежат «Спартаку».

– Почему не пришел Савиков?

– Изучали не только его, а весь рынок. Он хороший талантливый игрок, но мы не договорились. «Спартак» хотел много.

– Не считаете, что лиге нужно регулировать вопрос, чтобы «Спартак» не оберегал так активы?

– Они действуют по регламенту, ничего противозаконного не делают. Нужно работать с регламентом, – сказал спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков .

