Директор «Металлурга» о Савикове: «Он талантливый игрок, но мы не договорились, «Спартак» хотел много. Они действуют по регламенту, ничего противозаконного не делают»
Евгений Бирюков рассказал, почему «Металлург» не смог подписать Егора Савикова.
Защитник находится в статусе ограниченно свободного агента, права на него принадлежат «Спартаку».
– Почему не пришел Савиков?
– Изучали не только его, а весь рынок. Он хороший талантливый игрок, но мы не договорились. «Спартак» хотел много.
– Не считаете, что лиге нужно регулировать вопрос, чтобы «Спартак» не оберегал так активы?
– Они действуют по регламенту, ничего противозаконного не делают. Нужно работать с регламентом, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
