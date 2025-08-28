Директор «Металлурга» об аренде Набокова: «Это желание игрока. Мы бы его оставили надолго, хотели бы, чтобы он у нас тут был лет десять. Нашли компромисс»
Голкипер ранее подписал соглашение с «Колорадо», но предстоящий сезон проведет в «Металлурге» на правах аренды.
– Камалов почему ушел?
– Издержки потолка зарплат, приходится с кем-то расставаться. Как бы грустно ни было, у нас есть молодые ребята на подходе. Получилось так. Решили сделать акцент на атаку.
– Ткачев и Толчинский были интересны клубу еще два года назад. Говорили, что они тогда не перешли из-за фигуры тренера, что поменялось?
– Наверное, это догадки и слухи. Переговорный процесс непростой, получилось договориться, привести аргументы. В итоге желания двух сторон совпали.
– Многие считают, что клуб вырастил Набокова для «Колорадо», а после его аренды останется ни с чем. Почему было принято решение об аренде?
– Это желание игрока, мы бы его оставили надолго, хотели бы, чтобы он у нас тут был лет десять. Нашли компромисс, складывается хорошая команда.
Илья выиграл кубок, знаем его отлично. Все стороны выиграли, ехать еще рановато, он считает. Первый сезон у него был взлет, во втором команда не выполнила результат. Этот год будет определяющим. По контракту он должен отработать сезон до конца, вариантов уехать раньше по контракту нет.
– Самсонова не получалось взять вместо Набокова?
– Нет, такого варианта не было, поэтому работали над тем, чтобы Илья остался еще на год.
– Какая сейчас ситуация по Самсонову?
– Он ждет варианты там, безусловно, мы общались и разговаривали. Илью знаю с детства очень хорошо, каких-то решений еще нет и не могло бы быть, наверное. Вы бы уже знали, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
У Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Права на вратаря еще год будут принадлежать «Металлургу» (Михаил Зислис)