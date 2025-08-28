  • Спортс
  • Директор «Металлурга» об аренде Набокова: «Это желание игрока. Мы бы его оставили надолго, хотели бы, чтобы он у нас тут был лет десять. Нашли компромисс»
Директор «Металлурга» об аренде Набокова: «Это желание игрока. Мы бы его оставили надолго, хотели бы, чтобы он у нас тут был лет десять. Нашли компромисс»

Евгений Бирюков высказался об аренде Ильи Набокова у «Колорадо».

Голкипер ранее подписал соглашение с «Колорадо», но предстоящий сезон проведет в «Металлурге» на правах аренды.

– Камалов почему ушел?

– Издержки потолка зарплат, приходится с кем-то расставаться. Как бы грустно ни было, у нас есть молодые ребята на подходе. Получилось так. Решили сделать акцент на атаку.

– Ткачев и Толчинский были интересны клубу еще два года назад. Говорили, что они тогда не перешли из-за фигуры тренера, что поменялось?

– Наверное, это догадки и слухи. Переговорный процесс непростой, получилось договориться, привести аргументы. В итоге желания двух сторон совпали.

– Многие считают, что клуб вырастил Набокова для «Колорадо», а после его аренды останется ни с чем. Почему было принято решение об аренде?

– Это желание игрока, мы бы его оставили надолго, хотели бы, чтобы он у нас тут был лет десять. Нашли компромисс, складывается хорошая команда.

Илья выиграл кубок, знаем его отлично. Все стороны выиграли, ехать еще рановато, он считает. Первый сезон у него был взлет, во втором команда не выполнила результат. Этот год будет определяющим. По контракту он должен отработать сезон до конца, вариантов уехать раньше по контракту нет.

– Самсонова не получалось взять вместо Набокова?

– Нет, такого варианта не было, поэтому работали над тем, чтобы Илья остался еще на год.

– Какая сейчас ситуация по Самсонову?

– Он ждет варианты там, безусловно, мы общались и разговаривали. Илью знаю с детства очень хорошо, каких-то решений еще нет и не могло бы быть, наверное. Вы бы уже знали, – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

У Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Права на вратаря еще год будут принадлежать «Металлургу» (Михаил Зислис)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
