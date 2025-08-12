Агент Савикова о возможном переходе игрока: «Со «Спартаком» не общаемся, другие клубы ведут с ними переговоры. Информации пока нет»

Агент Егора Савикова прокомментировал возможный уход игрока из «Спартака».

22‑летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он провел за красно‑белых 49 матчей с учетом плей-офф и набрал 15 (2+13) очков.

Сообщалось , что «Спартак» предложил Савикову контракт с зарплатой в 8-9 миллионов рублей за сезон.

– Есть ли ясность по будущему Егора Савикова? Защитник покинет «Спартак»?

– Мы в данный момент не общаемся со «Спартаком», переговоры со «Спартаком » ведут другие клубы.

Информации по его будущему пока нет, – сказал агент игрока Александр Черных.