Агент Савикова о возможном переходе игрока: «Со «Спартаком» не общаемся, другие клубы ведут с ними переговоры. Информации пока нет»
Агент Егора Савикова прокомментировал возможный уход игрока из «Спартака».
22‑летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он провел за красно‑белых 49 матчей с учетом плей-офф и набрал 15 (2+13) очков.
Сообщалось, что «Спартак» предложил Савикову контракт с зарплатой в 8-9 миллионов рублей за сезон.
– Есть ли ясность по будущему Егора Савикова? Защитник покинет «Спартак»?
– Мы в данный момент не общаемся со «Спартаком», переговоры со «Спартаком» ведут другие клубы.
Информации по его будущему пока нет, – сказал агент игрока Александр Черных.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости