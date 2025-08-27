Плющев об отстранении Игоря Григоренко: «Связано с потеплением в отношении России на мировой арене, хотели усугубить ситуацию, вероятно. Если мы хотим вернуться, надо придерживаться этих правил»

Владимир Плющев прокомментировал отстранение Игоря Григоренко за допинг.

Ранее появилась информация о том, что бывший хоккеист был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Григоренко завершил игровую карьеру в сезоне-2017/18 и сейчас занимает пост генерального директора «Сочи». Отмечалось, что из-за дисквалификации функционер будет вынужден уйти в отставку.

«Они действуют в соответствии со своим внутренним положением. Что мы можем здесь обсуждать? Если эту информацию восприняли в ИИХФ, это значит, что они чем-то конкретным руководствовались.

Это значит, что дальше будут проверять и шведов, и финнов и представителей любых других стран, кто будет попадать под эти правила. Возникает вопрос, почему так долго тянули с этим.

Вероятно, это может быть связано с определенным потеплением на мировой арене в отношении России, таким жестом они могли захотеть усугубить ситуацию.

Тем не менее, если мы хотим вернуться на международную арену, надо придерживаться тех правил, которые нам предлагают», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

