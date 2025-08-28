Бирюков о Кузнецове на матче «Металлурга»: «Это ни о чем не говорит, ни к чему не обязывает. У нас есть интерес ко многим, но есть и потолок зарплат»

Евгений Бирюков высказался о том, что Евгений Кузнецов посетил матч «Металлурга».

Кузнецов вместе с форвардом «Металлурга » Владимиром Ткачевым ранее посетили матч клуба с командой ВХЛ «Магнитка».

«Это были просто гости, это ни о чем не говорит, ни к чему не обязывает. Развею все слухи и домыслы.

У нас есть интерес ко многим, но есть и потолок зарплат, и наши игроки, на которых мы рассчитываем. Мы начинаем таким составом, а дальше будем смотреть», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков .