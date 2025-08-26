  • Спортс
  Сопин о переходе Рашевского: «Авангард» заплатил «Динамо» 117 млн рублей, по оффер-шиту было бы 95 млн. «Металлург» тоже был готов платить»
Сопин о переходе Рашевского: «Авангард» заплатил «Динамо» 117 млн рублей, по оффер-шиту было бы 95 млн. «Металлург» тоже был готов платить»

Алексей Сопин заявил, что «Авангард» отдал 117 млн рублей за Дмитрия Рашевского.

Нападающий перешел из московского «Динамо» в это межсезонье.

– Когда вы приобретали Дмитрия Рашевского, оффершит был «планом А», а «планом Б» – выкуп?

– Честно говоря, я думал, что после того, как они повторили наше предложение, Дима останется в «Динамо». Хотя я еще в плей-офф говорил с Сергеем Сушко по поводу Рашевского.

– Удобный вы выбрали момент. Как раз когда он угодил в четвертое звено у Кудашова.

– На самом деле, еще когда я работал в «Динамо», понимал, что Рашевский немного регрессирует и сам не особо хочет оставаться.

Этим летом было немного неожиданно, что среди претендентов окажется «Металлург». Понятно, что он интересен разным клубам, но такой борьбы я не ожидал.

– Конкуренция со стороны «Металлурга» сильно взвинтила цену на Рашевского?

– По оффершиту компенсация была бы 95 миллионов, а мы в итоге заплатили 117. Потому что они тоже готовы были платить эту сумму, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
