Разин об обмене Зернова: «Конфликта не было.У Дениса случился звездный плей-офф, следующий получился сложным. Я считаю, он не был мотивирован, как в первый сезон моего прихода»

Андрей Разин высказался об обмене Дениса Зернова на Руслана Исхакова.

В июле «Металлург» обменял Зернова в ЦСКА на Исхакова.

«По Денису Зернову: конфликта никакого не было. Повторюсь, хоккеист должен обладать мотивацией в плане прогресса. У Дениса случился звездный плей-офф, следующий для него получился сложным. Как я считаю, он не был мотивирован, как в первый сезон моего прихода.

У него тоже волнообразная карьера: он показывает уровень, потом сбавляет. Мы с ним поговорили, и после обмена созванивались, и в Минске виделись, у нас претензий к друг другу нет. Мы благодарны друг другу, но я считаю, что этот шаг правильный и полезный для развития Дениса. Желаю ему, чтобы все у него сложилось.

Что касается Руслана Исхакова : я его хотел видеть еще в «Северстали», когда работал. Он техничный, с великолепным катание и броском. Он прошел АХЛ, чемпионаты Финляндии, Германии. Он эрудированный. Еще один из аргументов – зарплатная ведомость, которая позволила взять других людей в команду», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .