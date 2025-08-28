Набоков об учебе в университете: «Были поблажки для спортсменов, давалось не особо тяжело. Учиться должен каждый – никогда не знаешь, что будет в жизни»

Илья Набоков оценил свою учебу в университете.

– Ты теперь дипломированный специалист – тренер. Образование – страховка на будущее?

– Образование нужно всем. Каждый должен учиться. Никогда не знаешь, что будет в жизни. Учеба давалась не особо тяжело. Поблажки для спортсменов были, все-таки не всегда могу присутствовать. Мне давали задания, я их делал – старался учиться.

– Что еще делал летом?

– Отдохнул, съездил домой к родным, привел время с ними. Закрыл вопрос с учебой, постепенно готовился к сезону. Съездил в Денвер, увиделся с администрацией и тренерами «Колорадо ».

– Какой твой уровень английского по шкале от 1 до 10?

– Ноль. С английским пока тяжело, но постепенно учу, занимаюсь с репетитором. Есть приложение «Дуолинго» – постепенно изучаю язык, – сказал вратарь «Металлурга » Илья Набоков .

